Kevin Strootman, centrocampista del Marsiglia, ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro la Lazio:



Userai la tua esperienza per aiutare il gruppo?

"Ci provo ma è difficile, quando uno è nuovo ha bisogno di tempo. Voglio aiutare i miei compagni ed esprimermi con i piedi, ho bisogno degli altri a centrocampo. Abbiamo giocatori forti che hanno anche vinto il Mondiale".



Come si batte la Lazio?

"Sarà difficile. La Lazio è una squadra forte con grandi giocatori come Milinkovic e Immobile. In casa all'andata abbiamo giocato bene palla al piede ma abbiamo avuto tante difficoltà. Vogliamo giocare in Europa anche dopo Natale, serve più fisicità in campo".



Quali sono le difficoltà che stai trovando a Marsiglia?

"So di poter fare meglio, devo farlo. Lavoriamo tutti i giorni per migliorare come singoli e come squadre. Ho giocato bene in alcune partite e in altre male, come è accaduto anche a Roma. Per noi è un momento complicato, quella di domani è una partita molto complicata. Faremo di tutto per vincere".



Rispetto all'andata senti di più l'aria del derby?

"Non lo so, è speciale tornare qua. Purtroppo non giochiamo contro la Roma, ma va bene, forse l'anno prossimo. Qui ho vissuto 5 anni molto belli, è speciale giocare in questo stadio. La cosa per adesso più importante è che dobbiamo vincere".