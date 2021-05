Massimo Mauro è sempre stato un fiero assertore del Var, fin dai primissimi tempi come ricorderanno i telespettatori del "Club" su Sky Sport. E negli studi di "Tiki Taka" l'ex giocatore di Juventus, Napoli e Udinese ha avuto modo di esprimersi nuovamente contrario: "Se lo si utilizza di continuo, anche per episodi che succedono in campo dove l’arbitro è a due metri, è la rovina dei 90 minuti. Per fuorigioco e gol-non gol va benissimo, ma per il resto fermatevi, state rovinando il calcio!".