Massimo Mauro a Infinity: "In Champions ci vuole gamba ma anche qualità e precisione da un punto di vista tecnico. Devono giocare a calcio per vincere. L'accostamento di Vlahovic con Mbappé e Haaland è un po' azzardato. Potrebbe raggiungere quel livello. In questo momento Vlahovic ci mette grande impegno ma non trascina come fanno questi due campioni".