Jeremy Menez avrebbe potuto giocare nella Juventus. A raccontare l'episodio è lo stesso attaccante, che in una diretta su Instagram con Sebastian Frey svela il retroscena: "A Roma avevo tutto, ricordo l'emozione di vedere la prima volta Totti da vicino, è stato speciale. Sapevo di essere in un club di alto livello, c'era un grande gruppo e tanti campioni oltre a lui e De Rossi. Poi volevo andare via, mi voleva il PSG e mi chiamava anche Conte per portarmi alla Juventus. Ma non potevo dire di no alla squadra della mia città. Tornerei di corsa al Milan o alla Roma, ho anche dei contatti in Italia...".