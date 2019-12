Luis Alberto mette in ansia la Lazio. Rientra Lucas Leiva in gruppo, e Inzaghi sorride: ma è un sorriso a metà, dal momento che lo spagnolo è rimasto a riposo, ieri non era presente all'allenamento. Affaticamento muscolare, filtra da Formello: ha giocato giovedì contro il Cluj e domenica, il corpo ha risposto negativamente.



FORMAZIONE LAZIO - Non è un dolore forte, ma Inzaghi è in ansia: contro la Juventus avrà bisogno del miglior Luis Alberto, quello re degli assist, che sta incantando tutta Italia. Verrà valutato nelle prossime ore. La Lazio spera di averlo a disposizione, e di aggregarlo al gruppo quanto prima: contro la Juventus c'è bisogno di lui.