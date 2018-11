Ha superato Careca e Altafini nella classifica dei marcatori del Napoli di tutti i tempi, ma soprattutto - dopo la tripletta realizzata con l’Empoli - Dries Mertens ha acceso la sfida del gol tutta casalinga con Lorenzo Insigne. In Serie A - dove gli azzurri hanno il miglior attacco insieme a quello della Juve - il belga ha raggiunto il compagno di squadra a 7 gol, e il “duello” prosegue anche in quota, dove pure regna una situazione di equilibrio massimo. Nelle scommesse Snai sul capocannoniere del Napoli a fine campionato, come riporta Agipronews, Mertens e Insigne viaggiano quindi alla pari, a 2,00, con un buon margine di vantaggio su Arkadiusz Milik, dato a 6,50. Anche nelle scommesse sul miglior bomber del campionato i due talenti partenopei viaggiano alla pari: in questo caso l’offerta è a 10,00 per entrambi, in quinta posizione alle spalle di Ronaldo (2,25), Immobile (5,50), Icardi (6,50) e Piatek (7,50).