Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, parla in conferenza stampa, pensando già alla sfida Champions con l’Inter: “Messi martedì? Ha un problema al braccio. E’ bene che entri in gruppo il più rapidamente possibile per mantenere la forma: aspettiamo, sono passate solo due settimane. Tocca ancora aspettare per vedere se ci sarà contro l’Inter a Milano”.