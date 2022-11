Il centrocampista del Messico Luis Chavez ha così analizzato, ai microfoni di TUDN, la mancata qualificazione agli ottavi: "C'è grande frustrazione. Nelle prime due gare potevamo dare di più e quello che abbiamo fatto in questa non è bastato. Abbiamo sbagliato alcune cose e alla fine siamo rimasti fuori, non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ora vedremo cosa succederà, chi dovrà lasciare questa squadra e chi continuerà. Questa partita mi lascia una sensazione agrodolce in bocca, per il gol segnato ed il risultato finale".