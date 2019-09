Sinisa Mihajlovic è costretto a fermarsi di nuovo. Dopo la sorprendente apparizione in panchina a Verona e il bis concesso in occasione del derby emiliano contro la Spal, il tecnico del Bologna torna all'ospedale Sant'Orsola per iniziare il secondo ciclo di chemioterapia. Prosegue la battaglia dell'allenatore serbo contro la leucemia che lo ha colpito nel corso dell'estate, che non gli ha tuttavia impedito sin qui di seguire gli allenamenti e gran parte dei test precampionato.



Mihajlovic salterà sicuramente la prossima partita contro il Brescia, lasciando al vice De Leo di guidare la squadra dal campo, mentre lui dovrebbe restare in contatto con l'altro suo collaboratore Tanjga per distribuire le sue consuete indicazioni tattiche.