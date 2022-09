Dopo una settimana, ancora non va giù.non ha digerito l'espulsione arrivata nella sfida di campionato contro la, che gli farà saltare il big match di domenica sera contro il. E durante l'anticipo del venerdì traall'Arechi, l'attaccante rossonero ha detto la sua per un episodio simile a quello che lo ha visto protagonista contro i blucerchiati, ritwittando il video con una giocata simile fatta da, non punito dall'arbitro nell'occasione.