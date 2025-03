Milan, Abraham non sarà confermato: il West Ham ha già avviato i primi contatti

Redazione Calciomercato

L’attaccante inglese spera in un finale di stagione da protagonista per provare a convincere il Milan a fare un investimento importante su di lui. La sua stagione è stata tutto fuorché irresistibile perché 8 gol in 35 presenze tra tutte le competizioni sono pochini e solo quello realizzato in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter sarà ricordato negli anni a venire.. Abraham tornerà alla Roma in estate, ma sarà solo di passaggioTammy ha poco mercato in Italia e dovrebbe così tornare a giocare in Premier League.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

, Abraham risponderà? È questo il quesito che si pone il. Gli Hammers sono fortemente interessati così come altri club inglesi (Wolverhampton, Everton tra le altre)., ma vorrebbe un club di prima fascia. Prima però testa sul Milan e su un finale di stagione da possibile protagonista a sorpresa.