porterá chiaramente a unaprematura e la società rossonera, per contenere la perdita, evocheràIl nodo della questione è chiaramente uno e uno soltanto: si tratta diche potrá così esigereSe invece l’ad rossonero riuscirá a dimostrare cheallora le carte in tavola cambieranno parecchio eper le casse rossonere. Premettiamo che, ma la questione verrà liquidata prima, con un accordo tra le parti. Esattamente come era accaduto con Fassone e con molti altri.Ora entriamo nella questione. Quando Boban decide di rilasciare quella pesantissima intervista alla Gazzetta sapeva benissimo che si trattava di. Il mood della coppia Maldini-Boban era già chiaro quando l’ex capitano rossonero aveva definitoMa si trattava di un giudizio personale, che sicuramente non avranno gradito Gazidis e company ma che ovviamente non poteva essere condannatoLo giudicheremmo davvero uno sprovveduto. Cosa che, buon per lui, non è.La conferma arriva dal fatto cheDovremmo dunque pensare che gli sprovveduti sono due, appunto sia Boban sia Maldini. Ma soprattutto, nel momento in cui a fine gennaio,non si può pensare che si tratti della classica “boutade” di mercato. La conferma, in ogni caso, si avrà la prossima stagione.Che non erano invenzioni giornalistiche e che il pre-contratto c’era davvero. In quel caso il licenziamento del croato costerà davvero molto caro.Ma ci corre l’obbligo sottolineare una cosa in questo contesto. Negli ultimi giorni, purtroppo dominati da ben altro a livello di informazione, cominciano a uscireNe esce una ogni tanto, sembrano quasi su richiesta. E sembra quasi che ci sia la volontà di farle uscire da parte della società rossonera, come per dire:Ecco,. Cosa che è accaduta troppo spesso negli ultimi anni. E a farne le spese è stato sempre il Milan.. Non fidatevi di quelli che dicono: “Alla fine secondo me non verrà”. Vi ricordate quando dopo Inter-Liverpool Roberto Mancini sbotto’ in sala stampa annunciando di fatto il proprio addio: uno sfogo del tutto simile a quello di Boban. Cosiccome Mancini sapeva che Moratti aveva già messo sotto contratto Mourinho che addirittura stava già prendendo lezioni di italiano, allo stesso modoil quale oltretutto sta già prendendo anche lui lezioni di italiano.Tanto si sa già come finirà:Cosí, con un bel settimo/ottavo posto in classifica, l’ennesima presa in giro sarà compiuta. Da parte dei dirigenti rossoneri e da parte di chi li asseconda sui siti, giornali e tv.