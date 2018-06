Il Genoa che ha chiesto al Benfica il difensore argentino Lisandro Lopez, reduce da un semestre incolore all'Inter. In dirittura d'arrivo lo sloveno Stulac (Venezia) in mezzo al campo, dove i rossoblù lavorano anche alla conferma di Bertolacci dal Milan. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita Biraschi, chiesto dall'Atalanta.