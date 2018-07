Si allontana giorno dopo giorno la possibilità di assistere ad un ritorno di Andrea Bertolacci al Genoa.



Il destino del centrocampista romano, che fino a qualche settimana fa appariva davvero ad un passo dal farlo tornare a vestire la maglia del club più antico d'Italia, sembra essere improvvisamente cambiato. L'impegno mostrato dal 27enne ex Roma nei primissimi giorni di ritiro con il Milan ha indotto Rino Gattuso a concedergli un'opportunità in vista della prossima stagione.

Dopo averlo visto all'opera, l'allenatore rossonero considera Bertolacci una valida alternativa per la propria linea mediana e avrebbe chiesto alla società di non procedere con una cessione che appariva ormai imminente.



Niente Genoa, dunque, per lui ma neanche niente Everton, il club che più nei giorni scorsi si era interessato al centrocampista, arrivando ad offrire sei milioni di euro al Milan. Con tutta probabilità Bertolacci non solo proseguirà la sua avventura con il Diavolo ma nei prossimi giorni potrebbe addirittura prolungare il suo contratto ben oltre l'attuale scadenza fissata al 30 giugno 2019.



Al Grifone, spiazzato da questo repentino cambio di scenario, non resta ora che orientarsi altrove per completare il proprio reparto centrale. Nel mirino dei dirigenti liguri i nomi delle possibili alternative sono quelli del bosniaco dell'Empoli Ante Krunic, seguito anche dal Torino, e del genovese del Crotone Andrea Barberis.