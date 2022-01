Nella conferenza stampa di oggi, fra i temi relativi alla partita di domani contro la Roma,ha affrontato anche la questione mercato, dichiarando un, e tracciando le caratteristiche che la dirigenza sta cercando nei vari profili osservati. Il preferito è, ma le alternative, anche a sorpresa, non mancano.- "Le idee sono chiare e condivise. L'infortunio di Kjaer ci costringe ad avere un occhio di riguardo in difesa. Non ho fatto altre richieste, credo che la squadra sia completa così. Vogliamo un difensore completo, cioè deve essere in grado di accettare l'uno contro uno, deve essere coraggioso e poi deve essere un bravo regista, capace di fare le scelte giuste quando ha la palla. Non sarà un mercato scoppiettante per nessuno, ma sono sicuro che troveremo il giocatore giusto". Con queste parole, pronunciate nella conferenza stampa di questo pomeriggio precedente la partita di domani contro la Roma, Stefano Pioli ha tracciato l. Poi, probabilmente, sarà anche, in modo da poter prendere il posto di Romagnoli nel Milan del futuro nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo del capitano. Infine, si dovrebbe guardare ancora in, come fatto già per molti degli ultimi colpi firmati Maldini-Massara-Moncada.Rileggendo l’identikit fatto da mister Pioli, il primo nome che viene in mente è: forte fisicamente, bravo nell’uno contro uno e ottimo in fase di impostazione, mancino, oltre che molto giovane (è un classe 2000), perfetto per le richieste dell'allenatore e per la strategia del club. L’olandese delè stato infatti identificato come. Les Dogues chiedono però una cifra molto alta per il loro gioiello (fra i 30 e i 35 milioni di euro), cifra che i rossoneri sperano di poter limare in maniera consistente. I contatti fra le parti proseguono e, finché ci sarà uno spiraglio aperto, il Diavolo non mollerà la presa.Nei giorni scorsi sono stati proposti anche altri due difensori alla dirigenza del Milan. Si tratta di. Il primo è un difensore mancino, all’occorrenza anche terzino sinistro, di 25 anni, di proprietà del, cifra considerata eccessiva in Via Aldo Rossi. Il secondo è invece di piede destro, ha 24 anni e gioca nel. Si punterà quindi tutto su Botman. Se il colpo non andrà a segno si valuteranno altri profili, fra cui anche Diallo e Diop, ma non solo. magari alla fine arriverà un acquisto a sorpresa, come ci hanno abituato in questi ultimi due anni. I tifosi del Milan possono comunque stare tranquilli: un difensore arriverà e sarà adeguato alle ambizioni e alle richieste di Pioli. Il precedente, Tomori, fa ben sperare: quando si tratta di difensori, difficilmente Maldini si sbaglia.