Milan-Cagliari: l'infortunio di Costacurta a Sky mentre mima un intervento di gioco VIDEO

16 minuti fa



A far sorridere i tifosi e appassionati di calcio nel sabato sera di Serie A ci ha pensato Alessandro Costacurta. L'ex difensore del Milan si è reso protagonista di un simpatico siparietto nell'intervallo di Milan-Cagliari, anticipo della 36esima giornata. Trovandosi a commentare un'azione di gioco, e provando a replicarla negli studi di Sky, l'opinionista ha subito un piccolo infortunio e, tra le risate sue e degli altri presenti in studio, si è toccato i flessori della sua coscia.



Costacurta stava analizzando l’episodio del gol dell’1-0 rossonero, ma, dopo un movimento brusco, si è dovuto fermare e ha palesato un'espressione di dolore. Tutto vero o solo una gag? Il dubbio è lecito. L'ex difensore già in passato aveva ideato scenette del genere: qualche anno fa, mimando un'azione di gioco, diede un finto calcio, sempre a Sky, all'allora conduttore Marco Cattaneo, il tutto sempre con aria bonaria.