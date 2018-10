Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu parla a Sky Sport dopo il successo sull'Olympiacos: "Loro sono una squadra forte, io e Cutrone abbiamo fatto bene: abbiamo pressato, abbiamo giocato bene e Patrick ha fatto due gol importanti. Gattuso? Voglio ringraziarlo, pensa spesso a me anche con il suo staff, parla sempre con me, anche quando non gioco bene. Sa che ho qualità, io voglio continuare come oggi. C'è bisogno di fare bene, domenica contro il Chievo sarà fondamentale e vogliamo vincere in casa. Cosa mi ha chiesto Gattuso? Di pressare, non era facile entrare e fare bene ma penso di averlo fatto con Cutrone".