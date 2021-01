Al termine di Cagliari-Milan, l'esterno rossonero Samu Castillejo è intervenuto a Sky Sport: "Questi tre punti sono il miglior regalo di compleanno. A inizio stagione ho avuto problemi, non riuscivo a trovare la miglior forma fisica. Ora sono in un buon momento e mi sento bene. Ibrahimovic è un esempio per tutti noi. A 39 anni corre e noi dobbiamo aiutarlo di più, specie in fase difensiva. Con quel carisma c'è solo lui, certo è meglio non guardarlo che con lo sguardo dice tutto".