Vietato sbagliare. È questo l’imperativo delsul prossimo mercato di gennaio. La dirigenza rossonera sta lavorando alacremente per rinforzare la rosa cercando anche di rimediare all’con tre giocatori fermi ai box per un lungo periodo (). Nel corso di questo fine settimana l’area scouting sarà molto attiva tra Francia e Germania.- La candidatura diresta in quota anche se permane l’ostracismo dell’a una cessione in prestito. Il Milan ha registrato la posizione dei Gunners e proverà un nuovo assalto nei prossimi giorni con una proposta diversa.: l’ex Tottenham non è felice all’e vuole cambiare aria. Questa soluzione può diventare concreta solo con una grande mano del Barcellona sulla copertura dell’ingaggio. Nelle scorse ore al Diavolo è stato accostato il difensore ecuadorianoma allo stato attuale non risultato né contatti tra le parti né una reale volontà deldi cedere il giocatore.