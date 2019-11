Il Milan farà un mercato di riparazione molto attento, al presente, ma anche e soprattutto al futuro. Rilanciare la rosa non sarà semplice, soprattutto per un bilancio che, con fair play finanziario e ristrettezze economiche, si fa fatica a colmare. Per questo bisognerà sfruttare tutte le opportunità e oltre al sogno Ibrahimovic, animato dalle parole rilasciate ieri dal commissioner della MLS, l'idea di Gazidis è quella di aggiungere qualità ma di prospettiva in organico.



VIGNATO - Per questo, come già Calciomercato.com vi aveva anticipato (LEGGI QUI), il club rossonero sta facendo seguire da alcuni suoi osservatori la crescita di Emmanuel Vignato. Il fantasista classe 2000 del Chievo sta convincendo anche in questo inizio di stagione in Serie B, trova spazi e sta migliorando quotidianamente. IL Milan c'è, lo ha ribadito oggi il Corriere dello Sport e potrebbe provare ad anticipare una ricca concorrenza già a gennaio anticipando una mossa prevista per l'estate.