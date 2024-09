Getty Images

Milan, derby decisivo per Fonseca: ecco chi può sostituirlo, tutte le piste

un' ora fa



Paulo Fonseca rischia di avere le ore contate sulla panchina del Milan: il derby Inter-Milan, sfida valida per la 5^ giornata di Serie A 2024-2025, in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro', potrebbe essere fatale per il tecnico lusitano. L'allenatore portoghese, infatti, è fortemente a rischio esonero.



Tanto che, come più volte sottolineato, la dirigenza rossonera si sta preventivamente muovendo per sondare eventuali sostituti dell'ex Lille e Roma. Nelle scorse ore, quindi, il Milan ha cominciato ad intrattenere contatti e colloqui telefonici con agenti e intermediari che stanno proponendo i loro candidati alla panchina. Nella lista del club di Via Aldo Rossi, sono presenti i profili di Thomas Tuchel, Edin Terzic, Paulo Sousa, Massimiliano Allegri, Igor Tudor e Maurizio Sarri.