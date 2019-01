L'obiettivo dichiarato del Milan è centrare il quarto posto in campionato e per arrivarci Rino Gattuso ha le idee chiare: servono un centrocampista e un attaccante nel mercato di gennaio. Per il primo ruolo, al momento, il nome più caldo è quello di Alfred Duncan del Sassuolo, visto che la strada per prendere Sensi (sempre dai neroverdi) al momento appare chiusa: l'arrivo del ghanese è una prospettiva concreta anche secondo gli analisti Sisal Matchpoint, che danno l'opzione a 3,50. Quanto all'attaccante, nonostante l'idea di uno scambio Higuain-Morata con il Chelsea sia tramontata, l'arrivo dello spagnolo (non convinto delle altre soluzioni che gli si prospettano, vedi Siviglia) resta ancora in piedi. Anche in questo caso la quota viaggia a 3,50.