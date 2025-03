Milan, e ora che si fa con San Donato? Scenario previsto, spunta una nuova ipotesi

, dopo le precise dichiarazioni rilasciate dal sindaco Giuseppe Sala,. Un’offerta contenuta all’interno del Docfab, documentazione ufficiale che sarà consegnata al Comune di Milano e che sarà poi analizzata ed esaminata dal primo cittadino e riferita al Consiglio Comunale. Un’accelerazione da parte dei due club, dovuta all’incombenza denominata vincolo dei 70 anni del Secondo Anello dello stadio Meazza che scatterà proprio quest’anno, essendo stato costruito nel 1955. Ma sulla sponda rossonera del Naviglio,. Infatti,(immagine di Calcio&Finanza del progetto in foto all'articolo), prima di virare – forse definitivamente – sulla costruzione di un nuovo impianto affianco all’attuale San Siro.

MILAN E INTER, GIORNATA DECISIVA PER SAN SIRO: CIFRE E TEMPISTICHE

Sorge, dunque, un dubbio fondamentale su ciò che sarà il futuro del progetto stadio a San Donato Milanese:, infatti,per lavorare alla costruzione della propria casa nella provincia milanese, main parte se tutti i tasselli del puzzle di San Siro si incastreranno in favore di Inter e Milan.

Come riportato anche da Il Corriere della Sera, l(società controllata al 90% dal club rossonero dal luglio 2023 e proprietaria dell’area su cui eventualmente costruire un nuovo impianto), trovando una soluzione che sia di comune accordo con l’amministrazione comunale di San Donato. Secondo le ultime indiscrezioni,che sono attualmente presenti al Centro Sportivo Vismara, denominata Puma House of Football per ragioni di sponsor.

Nei documenti consultati da Calcio&Finanza, infatti, il Milan, nell’ambito dell’acquisto SportLifeCity, faceva sapere che: “”. Inoltre”. Una possibilità contenuta anche nel documento di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che potrà permettere la realizzazione di un intervento di trasformazione urbanistica di carattere sportivo dell’Area San Francesco.

