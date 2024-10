Milan, ecco chi saluta a gennaio: da Calabria a Chukwueze, la situazione

Redazione Calciomercato

Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. Il Milan era consapevole che questa sarebbe stata una stagione difficile: la chiusura del ciclo di un tecnico che ha scritto pagine importanti di storia come Pioli, gli addii di due giocatori che con la loro classe ed esperienza avevano fatto crescere il gruppo come Giroud e Kjaer, oltre allo scarso entusiasmo di una tifoseria che non ha più pazienza. La scorsa estate il team composto da Ibrahimovic, Moncada e Furlani ha lavorato molto sia sul mercato in entrata che in quella in uscita con in agenda alcuni dossier da riprendere nella sessione invernale dove sono attesi nuovi cambiamenti.

CALABRIA IN DUBBIO - Cambiare qualcosa anche nel mercato di gennaio. La sensazione è che il Milan, in controtendenza rispetto alle precedenti stagioni, sarà attivo in una sessione dove i margini di errore si assottigliano. La lente d’ingrandimento principale sarà sul caso di Calabria che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel luglio del 2025. Il capitano si sta rendendo conto che il vento è cambiato con l’arrivo di Emerson Royal e dalla società non sono arrivati segnali incoraggianti in ottica rinnovo. Il Galatasaray è tornato alla carica così come altri club spagnoli, Davide riflette su un addio alla sua squadra del cuore già nel mercato di gennaio. in una sessione dove i margini di errore si assottigliano. La lente d’ingrandimento principale sarà sulche non ha ancora rinnovato il. Il capitano si sta rendendo conto che il vento è cambiato con l’arrivo di Emerson Royal e dalla società non sono arrivati segnali incoraggianti in ottica rinnovo.

JOVIC IN BILICO - Da uomo della provvidenza nella scorsa stagione a giocatore fuori dai programmi il passo è stato piuttosto breve. Luka Jovic non è propriamente l’attaccante ideale per il calcio che ha in testa Fonseca. Il Milan proverà a cederlo nel mercato di gennaio e conta sul lavoro del suo agente Fali Ramadani, che ha ottimi contatti nella Saudi Pro League oltre nei campionato dell’est Europa. Da uomo della provvidenza nella scorsa stagione a giocatore fuori dai programmi il passo è stato piuttosto breve.e conta sul lavoro del suo agente Fali Ramadani, che ha ottimi contatti nella Saudi Pro League oltre nei campionato dell’est Europa.



DUE CASI SPINOSI - In molti si chiedono che fine abbiano fatto Fode Ballo-Touré e Divock Origi. In estate hanno constatato che non ci sono squadre disposte a coprire i lauti ingaggi che gli vengono corrisposti dal Milan. Entrambi quindi sono dinanzi a un bivio: o ridimensionano le proprie pretese o perderanno un anno di carriera. Il club rossonero sono disposti a concedere loro il free transfer.