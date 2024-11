Getty Images

Il match fraed, in scena alle ore 18.00, è una sfida del sabato della 14esima giornata di Serie A. Di seguito la moviola di Calciomercato.com, che analizza gli episodi più discussi:Sabato 30/11 h.18.00DIONISIGARZELLI – YOSHIKAWAIV: RUTELLAVAR: PAIRETTOAVAR: PAGNOTTAProteste del Milan per un tocco di mano in area su cross di Musah: non c'è nulla per l'arbitro, il braccio era attaccato al corpo

Fermata fallosamente una ripartenza targata Reijnders, giallo per ColomboAmmonito anche l'allenatore del Milan Paulo Fonseca: il tecnico rossonero ha protestato in maniera scomposta dopo una mancata assegnazione di un cartellino giallo nei confronti di GoglichidzePrimo giallo del match per Gabbia, per un fallo su Pellegri all'inizio della precedente azione chiusa da AnjorinGrande giocata di Leao che entra in area di rigore e serve un cross verso Emerson Royal. Conclusione di piatto e possibile tocco di mano di Maleh. Tuttavia, dalle immagini, il tocco è estremamente ravvicinato ed effettuato con la spalla. Il direttore di gara lascia giustamente correre

