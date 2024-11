Pellegri ritrova il Milan da ex: non è mai stato così in forma

Getty Images

A 23 annista trovando un po' di continuità. Il talento non gli è mai mancato, gli infortuni - purtroppo - sono stati la costante della sua carriera. Finora. Perché ora Pietro sorride e nelle ultime tre partite ha segnato tre gol consecutivi con la maglia dell'Empoli (Lecce, Como e Udinese). E ha già fatto il record di reti in una stagione: prima di quest'anno non aveva mai fatto più di due centri. Classe 2001, se dovesse continuare con questo rendimento potrebbe finalmente esplodere definitivamente, con qualche anno di ritardo rispetto alle previsione.

- Pellegri è quel giocatore che da ragazzino segnò all'Olimpico il giorno dell'addio di Totti al calcio: dopo 2 minuti aveva portato in vantaggio il Genoa facendo il primo centro in Serie A a 16 anni e 72 giorni. Dopo essersi lanciato in rossoblù è volato in Francia, al Monaco; poi Milan, Torino e quest'anno Empoli.: "Ovviamente proverò a segnare ancora e a castigarla". Pietro vuole colpire di nuovo, con la fiducia del suo allenatore: "Sta bene - ha raccontato D'Aversa dopo il gol all'Udinese - il nostro compito è farlo rimanere su questi livelli".

- Secondo i dati di Trasfermarkt Pellegri in carriera. Ora quella lunga scia di ko sembra ormai passata, l'attaccante se l'è messa alle spalle e a chi gli chiede dei continui problemi fisici lui risponde così: "Mi sono stancato di essere etichettato come quello che si fa sempre male. Non è così. Non ho mai avuto infortuni particolarmente gravi, ma noie muscolari. Tutti noi calciatori lavoriamo stressando il fisico ogni giorno e a tutti capitano infortuni e contrattempi. Oggi, però, conosco meglio il mio corpo e riesco ad amministrarmi".