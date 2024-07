AFP via Getty Images

Milan, Fofana convinto da Theo e Maignan: c'è l'accordo

25 minuti fa



Il Milan, dopo l’eliminazione della Francia da Euro 2024, sta accelerando i contatti per regalare il primo colpo ufficiale della nuova stagione. Youssouf Fofana ha accettato l’offerta del club rossonero in queste ore, deciso quindi a rispettare un patto verbale che aveva già con il Diavolo. Il Milan ha già strappato un accordo di massima per un contratto da 4 o 5 anni a 3,5 milioni di euro a stagione.



Come riportato da Il Corriere dello Sport, Fofana vuole giocare al Milan insieme ai connazionali Theo Hernandez e Mike Maignan e proprio loro sono stati importanti durante la spedizione in Germania per spiegargli il progetto milanista. Ora va trovato l’accordo con il Monaco: il giocatore è all’ultimo anno di contratto, il Milan vuole chiudere l’operazione a una cifra attorno ai 18 milioni di euro, con l’inserimento di bonus.