Ibrahimovic vota il Milan francese: la decisione su Maignan e Theo. Pressing su Fofana, Rabiot…

Vive la France. Nella serata di ieri tantissimi tifosi del Milan si sono piazzati davanti alla tv per tifare la nazionale allenata da Deschamps come se fosse la propria.Il sentimento che lega questi due campioni al mondo rossonero è talmente forte che supera ogni rivalità di campanile., parola di Ibrahimovic. Con o senza rinnovo del contratto. Zlatan anche nella conferenza stampa per la presentazione del progetto Milan Futuro ha parlato di un Theo rossonero anche nella prossima stagione con assoluta certezza. L’idea sarebbe quella di resistere per tutta l’estate anche senza il rinnovo del contratto perché il contratto in scadenza nel 2026 permette al Diavolo di muoversi senza particolari vincoli temporali. Solo un’offerta da 80/90 milioni potrebbe cambiare le carte sul tavolo ma ad oggi nessuno si è nemmeno avvicinato a tale cifra. Per Maignan il discorso è diverso:. E nei prossimi giorni Fonseca proverà a mettersi in contatto con il forte portiere francese per ribadirgli tutta la propria stima e per presentargli le sue idee e il suo progetto tecnico.

- Tra gli eroi della Francia semifinalista dell’Europo c’è anche quel Youssouf Fofana che tanto piace al Milan. L’attuale centrocampista del Monaco ha realizzato brillantemente dal dischetto nella lotteria dei calci di rigore. Con Mats Wieffer che si è accasato al Brighton, ora il Diavolo concentrerà tutti i propri sforzi sul classe 1999: per convincere i monegaschi servirà staccare un assegno da 20 milioni di euro.avere un’ossatura di giocatori nati nella stessa nazione può aiutare per le dinamiche all’interno dello spogliatoio. E in tal senso l’esperienza di Rabiot sarebbe il classico valore aggiunto che può fare la differenza.