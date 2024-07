Milan, per Saelemaekers servono 20 milioni: la situazione

Getty Images

Lavora tanto e bene senza pensare troppo a quale sarà la prossima fermata. Alexis Saelemaekers è un ragazzo d’oro e un professionista esemplare di quelli che si fanno volere bene da tutti. Mai una parola fuori posto, mai una polemica nemmeno nei confronti di una delusione inaspettata come la mancata conferma da parte del Bologna dopo una stagione più che positiva che lo avevo vista protagonista anche di gol pesanti per la storica qualificazione in Champions League come quello segnato all’Olimpico contro la Roma con uno “scavetto” alla Totti. E proprio alla luce di questa crescita tecnica e caratteriale il Milan crede che il valore del belga sia aumentato rispetto ai 10 milioni che erano previsti per il diritto di riscatto nell’operazione proprio con il Bologna.

Una decisione figlia della presenza in rosa di due giocatori importanti come Chukwueze e Pulisic nel suo stesso ruolo. Lo stesso Alexis, in questa fase della sua carriera, sente il bisogno di sposare un progetto che lo valorizzi totalmente. I

PREMIER LEAGUE IN AGGUATO - La destinazione al momento più probabile per il classe 1999 è la Premier League. Il Milan sta dialogando da giorni sopratutto con Leicester e West Ham ma sullo sfondo ci sono anche Nottingham Forest e Ispwich Town. La sensazione è che possano arrivare offerte ufficiali già a partire dall’inizio della prossima settimana. Al momento ancora nulla di concreto con la Juventus nonostante il forte gradimento nei suoi confronti di Thiago Motta: i due hanno instaurato un grande rapporto di stima e fiducia reciproca al Bologna. Saelemaekers e il Milan, per l’addio servono 20 milioni.