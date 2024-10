AFP via Getty Images

Ilè uscito sconfitto dalla trasferta con ilin Champions League per 1-0. Il rossoneri hanno pagato un primo tempo sottotono, ma nella ripresa è arrivata la risposta dei ragazzi diche, però, non sono riusciti a trovare il gol del pari. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico portoghese ha analizzato la gara e si è soffermato in particolare sull'episodio del rigore non concesso per: "Per me la cosa strana è che non è intervenuto il VAR. Per me è rigore. Loro non hanno nemmeno guardato la situazione. A me non piace parlare di arbitri,". E ancora in conferenza stampa: "L’arbitro e il Var non hanno sbagliato solo sul rigore non dato, chiaro. Hanno sbagliato ogni decisione sul Milan. Non parlo mai dell’arbitro ma così non mi piace". Queste le altre dichiarazioni:

. Nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene. Siamo delusi per il risultato ma dobbiamo essere bravi a capire per la gara che abbiamo disputato".- "Penso che il. Nel primo tempo è stato molto difficile, abbiamo chiuso gli spazi ma poi hanno creato problemi con le combinazioni sul corridoio destro. È stato difficile ma nelle difficoltà abbiamo difeso bene".- ". Vero che è difficile far arrivare Rafa ad aiutare Theo, ma penso che abbiamo sofferto più a destra".