Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, si è così espresso, rispondendo ai cronisti presenti, presso gli uffici della Lega Serie A, sul sorteggio di Europa League, che vedrà i rossoneri contrapposti al Rennes: "Era indifferente. Se vogliamo andare a vincere l'Europa League, chiunque andava bene, vanno affrontate tutte".



VITTORIA CON IL MONZA - "Bello aver vinto ieri, ma peccato per i ragazzi che si sono fatti male...".



PROBLEMA INFORTUNI - "Non è facile, ci stiamo lavorando. Per fortuna i giovani che sono entrati hanno avuto la loro possibilità e dato ottimi riscontri".



PRIORITA' AL CENTROCAMPO - "No, no".



RITORNO GABBIA - "Non ne abbiamo parlato".