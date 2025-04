Milan Futuro, terza di fila per Oddo che punta alla salvezza: la “nuova” gestione di Camarda rende tutto più semplice

– seconda in classifica -,, oltre a regalare in contemporanea la matematica promozione alla Virtus Entella – a quattro anni di distanza dall’ultima volta -.che ora si trova davvero a un passo – salendo a quota 33 punti – dalla disputa sicura dei playout e che mantiene vivi i sogni per una salvezza diretta che sembrava impossibile solo tre giornate fa, in attesa di registrare il risultato dell’Ascoli contro la Torres.

Il Milan Futuro parte con grande aggressività, cercando un gioco maggiormente in verticale e basato sulle ripartenze veloci a ogni occasione utile. La Ternana prova a imporre il proprio gioco con il passare dei minuti, aumentando i giri del motore e la pressione nei confronti della squadra di Oddo. La formazione di Liverani sfiora il vantaggio in un paio di occasioni, ma Nava non si fa trovare impreparato.. E i giovani rossoneri recepiscono immediatamente il messaggio e sfiorano il vantaggio prima con Ianesi e poi con Sandri.. Nella ripresa, Liverani prova a invertire la rotta della partita, ma quest’oggi Nava è assolutamente insuperabile, compiendo prima un vero e proprio miracolo sulla girata di Curcio e poi parando un tiro dal dischetto a Cicerelli.

– la cui condizione fisico-atletica è in evidente e costante crescita –. Anche oggi, il classe 2008 ha lottato su ogni pallone nella sua ora di gara e riscrivendo le sorti del Milan Futuro mettendo a referto un assist che può risultare determinante per una possibile conquista della salvezza, anche solo nella post-season ( periodo in cui Camarda non sarà a disposizione, eventualmente di Oddo a causa del regolamento della Serie C )., inoltre,: dopo un lungo periodo in prima squadra – in cui ha raccolto 189’ e ha dato segnali importanti per la sua crescita futura -,(dalla sfida contro il Pescara in poi). I risultati, al di là dei due goal e dell’assist odierno, sono sotto gli occhi di tutti. Oddo sta avendo un ruolo di assoluto impatto nello sviluppo di Camarda, il cui destino sarà comunque quello del numero 9 del Futuro del Milan, ma che– la seconda squadra –

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui