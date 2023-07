Giornata di incontri a Casa Milan. L’ultimo è andato in scena all’ora di cena tra gli agenti di Matteo Gabbia e la dirigenza rossonera. Il difensore rossonero andrà a giocare in prestito per trovare quella continuità che gli è mancata negli ultimi anni.



LA SITUAZIONE- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Gabbia deciderà nei prossimi giorni la prossima tappa della sua carriera. In corsa ci sono Frosinone, Lecce e Salernitana.