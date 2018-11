Gennaro, allenatore del, parla a Sky Sport dopo la vittoria sull': "Venivamo anche da un derby all'ultimo minuto, brucia. Oggi meritavamo di vincere, abbiamo sofferto, ci siamo arrivati con tanti infortunati, ma bisogna fare i complimenti a questi ragazzi. Non era facile, Udinese squadra fisica, ti giocano addosso. Il secondo tempo a livello di qualità la squadra mi è piaciuta molto. Speriamo di recuperare Calhanoglu, Calabria e Higuain. Biglia e Caldara è impossibile".- "Pensavamo fosse un colpo, invece ha sentito una fitta. Non dimentichiamo che è stato operato alla schiena 7-8 anni fa. Speriamo non sia nulla".- "Mi hanno allontanato perché sono andato solo dal guardalinee, ho lasciato la mia area, è stato giusto così. I 9 punti? Dobbiamo guardare avanti, non ero scarso prima, non lo eravamo, non siamo fenomeni ora, dobbiamo lottare ogni partita. In questo momento le vittorie ti aiutano bene e a lavorare con tranquillità".- "Le assenze? Non ci possiamo fare nulla, qualcosa lo abbiamo lasciato per strada. Domani giorno libero e martedì prepariamo la partita con il Betis, squadra che ci fa soffrire. Poi vediamo il modulo. Oggi Castillejo e Borini hanno fatto una grande partita. Oggi linea di difesa si è comportata bene, ma grande lavoro di Kessie e Bakayoko. Non hanno mai lasciato un buco, correvano tanto".- "Deve avere più veleno in zona gol, quando arriva là sembra che non ci crede".- "Era impensabile far giocare Suso in zona centrale, era abituato a stare sulla linea. Oggi ha fatto una mezzapunta, con Castillejo sull'esterno. Lo fa con grande entusiasmo, c'è grande disponibilità e grande rispetto da parte mia nei loro confronti. Era facile andare a cercare alibi, se avevi una squadra furba trovavi giustificazioni: il nostro segreto è non cercare alibi".- "Non posso dirlo cosa pensavo mentre si passavano la palla...".