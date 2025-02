Milan, Gimenez torna a casa: tutti i retroscena del grande colpo di mercato

Nove giorni dopo l'ufficialità del trasferimento al Milan, Santiago Gimenez torna a casa. Lo stadio Feijenoord noto con il soprannome di de Kuip "la Vasca", lo è stato davvero per l'attaccante messicano. Nell'estate del 2022, appena ventenne, Santi era arrivato in punta di piedi dal club messicano del Cruz Azul. Tre anni dopo si è trasformato nella cessione record della storia del club di Rotterdam con gli oltre 35 milioni (con i bonus) versati dal Milan per acquistarlo nella sessione invernale di calciomercato. In Olanda ha lasciato tanti amici, segnato tanti gol, ha vinto una Eredivisie da underdog: sarà una gara molto speciale per il 23enne nazionale messicano.



NEMICI MAI - Santiago Gimenez è molto religioso, nel suo profilo Instagram si definisce un soldato di Cristo. Questa profonda spiritualità lo porta a vivere ogni nuovo inizio come un disegno divino: il Milan era nel suo destino. Da piccolo sognava con il pallone in mano e la maglia rossonera indosso. La sua speranza è quella di ricevere una degna accoglienza dai suoi ex tifosi del Feyenoord. Rivali per 180 minuti, nemici mai. El Bebote non ha mai forzato la mano per andare via, né la scorsa estate e tantomeno a gennaio. Ha onorato la maglia fino all’ultimo giorno.







RETROSCENA - La vera trattativa per portare Gimenez è iniziata a settembre con la firma sulla procura con Rafaela Pimenta. Da quel giorno l’agente ha iniziato a lavorare sia con il Feyenoord che con il Milan per trovare la migliore soluzione possibile per tutti. Un lavoro partito da lontano, certosino in tutti i dettagli, e che era finalizzato all’acquisto del giocatore da parte del Milan per la prossima stagione. Il mal di pancia di Morata e l’interventismo dela dirigenza rossonera hanno fatto si che la strategia per giugno cambiasse tempistiche. La Pimenta è stata molto abile nel far leva su una vecchia promessa fatta dal club olandese a Gimenez (cessione in caso di chiamata di una big estera) e nel trovare la giusta valutazione. E ora il messicano sta già iniziando a fare la storia nel club rossonero.