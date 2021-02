Zlatan Ibrahimovic è stato convocato stamattina a Casa Milan per incontrare gli ispettori della Procura Federale e l'avvocato Fabio Esposito e fornire la propria deposizione sulla lite con l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku in occasione del derby di Coppa Italia dello scorso 26 gennaio. Il calciatore svedese, che ha subito una squalifica di una giornata per effetto dell'espulsione per doppia ammonizione subita nel corso del match, era assistito dall'avvocato Lorenzo Cantamessa.



Nei prossimi giorni sarà il turno anche del giocatore nerazzurro, dopo che anche l'arbitro della partita, Valeri, è stato convocato per fornire dettagli sulla redazione del referto.