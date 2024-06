Milan, idea Højbjerg: due condizioni per il colpo dal Tottenham

Getty Images

Dal futuro di Thiaw a quello del difensore francese del Wolfsburg Lacroix, rappresentati dal medesimo agente. Idee e strategie per creare una rosa ancora più competitiva per cercare di colmare il gap con l’Inter.Non è un caso che nell’agenzia figuri l’italiano Puccinelli: Emile vorrebbe provare una esperienza in serie A dopo essere stato vicino al trasferimento alla Juventus in passato.: il club rossonero ha memorizzato quelle che sono le richieste economiche e sta valutando concretamente questa opzione.che può essere un fattore in un gruppo che ha perso due colonne come lo erano Giroud e Kjaer

Nella classifica di gradimento per il rinforzo programmato alla voce mediano davanti alla difesaL’idea sarebbe quella di aspettare fine luglio a prescindere dagli altri obiettivi per capire se il Tottenham cederà qualcosadi euro per un giocatore forte sì, ma che ha un solo anno di contratto con gli Spurs.