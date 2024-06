Sky - Milan, Lukaku è ancora un'idea: fissato un colloquio

Getty Images

Lo stallo sulla situazioneporta ila guardarsi intorno in cerca di soluzioni complementari, ma che possano trasformarsi anche in alternative all'olandese. I rossoneri, secondo quanto riportato da Sky, sarebbero ancora vigili su Romelu, attaccante belga impegnato agli Europei e nella scorsa stagione in prestito dal Chelsea alla Roma.Il Chelsea parte dal prezzo della clausola rescissoria, di poco inferiore ai 40 milioni, mentre il Diavolo vorrebbe intavolare i discorsi sulla base di un prestito. La novità è che, sempre secondo l'emittente,Big Rom ha segnato 21 reti in stagione, protagonista assoluto in campionato e un po' meno nelle coppe, chiuse con le eliminazioni ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio e in semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.