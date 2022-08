Sfumate le pista(dal Lille al Paris Saint Germain) e(dall'Aston Villa al Chelsea),. I nomi attualmente in rosa consentono a Stefano Pioli di iniziare la stagione con tranquillità, potendo contare su Sandro, Ismail, Rade, Tiémouée Tommaso, oltre ai trequartisti Brahim, Yacinee Charles, e agli esterni Juniore AlexisNelle settimane che mancano da qui alla fine del mercato (1 settembre),, cercando di capire quali occasioni possa presentare il mercato (un nome, come abbiamo scritto questa mattina, potrebbe essere quello di Pape Sarr , centrocampista senegalese classe 2002), ma senza fretta.Oltretutto, numericamente i rossoneri sono a posto, e quindi per far posto a un nuovo acquisto, per il quale c'è stato di recente un sondaggio del Galatasaray, ma senza che ancora sia stata intavolata una vera e propria trattativa. Per il classe 1994 di proprietà del Chelsea e in prestito al Milan, i rossoneri hanno l'obbligo di riscatto a fine stagione se raccoglierà almeno 15 presenze, ma Pioli non lo considera fondamentale e la sua permanenza è in bilico.