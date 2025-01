Milan, in definizione il prestito di Camarda al Monza: agenti in sede

Dopo la notizia dell’addio di, che si unirà al Galatasaray dopo soli 6 mesi dal suo arrivo a Milano, il Diavolo sta definendo anche un’altra cessione in questa finestra di calciomercato.e si sta trattando la sua cessione a titolo temporaneo. Come riportato da Sky,del club rossonero per definire gli ultimi dettagli dell’operazione.

- Come appreso dalla nostra redazione,- in caso di retrocessione del club brianzolo o del raggiungimento di un numero di presenze – che dovrebbe andare in porto sulla base di un(questo è possibile in quanto il giocatore è minorenne e può, quindi, trasferirsi in prestito anche per più di un anno).