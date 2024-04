Milan, Kjaer recupera e torna contro il Lecce. Le ultime sulle condizioni di Jovic e Bennacer

Il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina a Milanello per preparare la sfida contro il Lecce. La buona notizia arriva da Simon Kjaer che si è allenato in gruppo e sarà a disposizione per la gara interna contro i salentini. Tommaso Pobega invece dovrà attendere qualche giorno in più: il centrocampista giuliano prosegue con il programma di lavoro personalizzato.

BENNACER E JOVIC OK- Contro il Lecce Stefano Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Rubén Loftus-Cheek. Al posto dell’inglese dovrebbe giocare Ismael Bennacer: l’algerino, così come Luka Jovic, ha smaltito i sintomi influenzali.