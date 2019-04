La certezza è che a fine stagione Andrea Bertolacci non sarà più un giocatore del Milan. Il dubbio è capire quale sarà la sua prossima squadra.



Fino a qualche settimana fa il terzo sbarco al Genoa del centrocampista romano, che a luglio si svincolerá dai rossoneri, sembrava cosa fatta in vista della prossima estate. D'altronde già nelle ultime due sessioni di mercato i rossoblù hanno provato invano a riprendersi l'ex regista di Lecce e Roma, senza però riuscire mai a trovare un punto di incontro tra le parti. A fine gennaio così giocatore e dirigenza ligure si erano ripromessi di celebrare le loro terze nozze nell'estate seguente.



A far vacillare questa ipotesi, tuttavia, ci sta però provando l'Udinese che nei giorni scorsi avrebbe incontrato l'entourage del calciatore proprio nel tentativo di soffiarlo al Grifone.