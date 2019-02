Sul talento di Andrea Conti sono in pochi ad avere dubbi, men che meno il c.t della Nazionale Roberto Mancini che lo ha voluto con sè nello stage azzurro svoltosi il 4 e il 5 febbraio. Una convocazione arrivata nonostante lo scarso utilizzo al Milan: sono infatti solo 130 i minuti totalizzati in stagione considerando tutte le competizioni affrontate dai rossoneri. Gattuso non ha voluto correre alcun rischio, in accordo con lo staff medico ha studiato un programma di recupero per riportare il terzino bergamasco in una condizione fisica e psicologica ottimale.

"Devo far rendere tutti al massimo, è il mio mestiere. Bisogna contare fino a dieci, non far perdere l’entusiasmo a nessuno e fargli capire determinate cose che fanno parte della gestione. Allenarli è facile, più difficile intervenire ed essere credibili quando si vede qualche muso lungo"., pur conoscendo il rischio di avere in rosa qualche giocatore scontento per lo scarso utilizzo. Il riferimento è a due patrimoni del club che rispondono ai nomi di Cutrone e Conti: il primo penalizzato dall'arrivo di Piatek che ha carrateristiche più simili rispetto a Higuain, il secondo da un Calabria forse più pronto nella fase difensiva.Due delle vittorie più significative ottenute dal Milan nell'ultimo mese, quella di Coppa Italia contro la Sampdoria e quella in campionato contro il Genoa, portano la firma di Conti: due assist millimetrici trasformati in gol da Cutrone e Borini., abile nel gioco aereo e nell'attaccare il primo palo. Gattuso questo lo sa e medita il rilancio come ha fatto nella passata stagione con Calhanoglu e in questa con Bakayoko.