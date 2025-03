Milan, la Champions è un miraggio e l'Europa una speranza: all in contro l'Inter, perchè la Coppa Italia è vitale

Una sconfitta pesante, l’ennesima di questa stagione.– con ogni probabilità –Allo stato attuale dei fatti, i rossoneri navigano mestamente in nona posizione in campionato, a ben 9 distanze dal Bologna di Vincenzo Italiano quarto in classifica – ultimo posto utile per la qualificazione all’Europa che conta -. A sole otto giornate dalla fine della Serie A,, visti gli scontri diretti (in stagione, i rossoneri ne hanno vinto solo uno in tutto il campionato) con Roma, Bologna, Atalanta e Fiorentina,

Ma se l’obiettivo minimo di andare in Champions League per il Milan sembra ormai sfumato,Il traguardo, infatti, diviene ora almeno centrare la qualificazione a qualsiasi competizione europea, in vista della prossima stagione, così da contenere le conseguenze di un’assenza annuale dalla Champions sia dal punto di vista sportivo che sul lato economico.La qualificazione non è scontata, visto che il Milan si trova a 5 punti dalla Roma sesta e a 5 dalla coppia Fiorentina-Lazio al 7° posto. Come fare, dunque?

A dirla tutta, per quanto complicata,(che manca dalla bacheca rossonera dal 2003). E allora, la squadra di Conceicao è pronta ad andare all in sulla sfida di San Siro di mercoledì sera, quando si giocherà il primo dei due atti valido per le semifinali di Coppa Italia. Il 2 aprile è la data fissata per la discesa in campo dei rossoneri, prima del derby di ritorno che si giocherà il 23 dello stesso mese e deciderà ufficialmente chi sarà la squadra che avrà guadagnato l’accesso alla finale, che si disputerà il prossimo 14 maggio., dunque,, per usare un eufemismo. Ed è il traguardo da cogliere al volo per tre ragioni: in primis,che permetterebbe l’accesso alla fase campionato di Europa League; in secundis, un evento ai quali i tifosi staranno pensando,ed evitare, al contempo, che l’Inter si giochi tutte le sue chance per conquistare un altro straordinario Triplete; in ultimo, fatto non scontato,(l’ultima vinta proprio dai rossoneri).

In questa situazione, è bene ricordare quello che è il regolamento della classifica di Serie A in termini di qualificazioni alle prossime coppe europee.Se la squadra vincente in Coppa, come accaduto negli ultimi anni, si fosse già qualificata a un’altra competizione europea – Champions o Europa League - grazie al suo posizionamento in campionato, ecco che la sesta classificata andrebbe in Europa League e il posto Conference diverrebbe il settimo.– o anche l’Empoli, in realtà –, invece,in vista di un finale di stagione tutto da vivere,

