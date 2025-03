Milan, la contestazione dei tifosi continua: i giocatori non vanno sotto la Curva e piovono i fischi

Getty Images

Ilè tornato a vincere nell'ultimo turno di campionato contro il Lecce ma i tre punti conquistati, in rimonta e non senza sofferenza,dei tifosi e in particolare dei gruppi organizzati dellanei confronti di squadra, allenatore e società. In vista della gara di oggi a San Sirogli ultras rossoneri hanno proseguito con il loro j'accuse protestando apertamente contro tutte le componenti societarie e tecniche rossonere.

Come già successo nella gara contro il Bologna e nelle due uscite successive è comparso sugli spalti lo striscione "Solo per la maglia" e il settore è rimasto deserto per tutti i primi 15 minuti della partita. Dopo l'ingresso sugli spalti sono ripartiti fischi e cori di contestazione verso la proprietà, la dirigenza, l'allenatore e anche i giocatori, fischiatissimi nelle ultime gare e chiamati a dare di più in un momento di difficoltà.- Nonostante la vittoria del Milan, arrivata in rimonta grazie alle reti di Pulisic e Reijnders,(come succede solitamente quando finiscono le partite a San Siro),. Al netto dei 3 punti conquistati, quindi, in casa rossonera il clima resta tutt'altro che sereno.