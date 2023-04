Come si sostituisce un Presidente? Con un triumvirato. Ci ha messo un po’ ila trovare la quadra quest’anno con grandi prestazioni cui seguivano partite deludenti., fino a sfoderare l’undici perfetto, quello che ha banchettato agrazie aSe in estate il punto principale del mercato rossonero era quello di rimpiazzare il partente, l’allenatore emiliano ha finalmente trovato la soluzione giusta: quella deiNon un principe, come, né un folletto, come, il Diavolo nelle partite che contavano sul serio ha fatto affidamento alla robustezza dei suoi centrocampisti e così farà anche in futuro.- I 3 mediani hanno asfissiato l’aeroso gioco partenopeo e la sua fonte massima (), hanno permesso un pressing nella metà campo avversaria e un recupero palla che ha facilitato le ripartenze degli avanti che venivano imbeccati già sulla trequarti, potendo scatenare tutta la propria accelerazione nel breve. Come pedine di un mosaico in costante movimento,. Risultato? Un dominio. Il Milan aveva provato una strada diversa nel sostituire l’ivoriano, una strada che passava da caratteristiche nuove, più frizzanti e tecniche. Ma è nel passato che ha trovato la speranza per un finale di stagione da protagonista. C'è da dire che Pioli ha abituato a queste trovate. In passato, fondamentale nelle sfide scudetto dello scorso anno, anche in zona gol, vedasi. Più recentemente aveva provato lì, insomma un continuo vulcano di idee al servizio del Milan.- Certo, il sovraffollamento di centrocampisti in mediana tarpa le ali agli uomini di fantasia.non si è mai visto e, a differenza di quanto scelto a gennaio, a giugnoha traslocato sulla destra con effetti devastanti per Mario Rui e la difesa napoletana ma anche la sua permanenza al Milan non è certa.e le parti attendono di sedersi per discutere: un quarto anno in prestito non s’ha da fare. Quando gli spagnoli avranno deciso il loro prossimo allenatore si saprà di più, mainfine resterà, come ovvio che sia. L’investimento fatto per strapparlo al Bruges è tale che, anche dopo un’annata deludente, Maldini, Massara e tutto l’ambiente del Diavolo continui a puntarci. Il belga però deve iniziare a correre, come fanno Tonali, Bennacer e Krunic, il segreto celato di un Milan che ad aprile vuole sprintare.