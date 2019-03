Giuseppe La Scala, vicepresidente dei Piccolo Azionisti del Milan, parla della situazione di Gennaro Gattuso. Queste le parole riportate da MilanNews.it: "So che Gattuso ha piena sintonia con la squadra, con la società non lo so: con Leonardo e Maldini è stato compagno, ma il giudizio su di lui come tecnico deve essere dato sul progetto. Se il Milan pensa di investire su un tecnico che ha saputo gestire lo spogliatoio, che può dare continuità e su un processo di un certo respiro, confermare Gattuso mi sembra inevitabile. A Gattuso era stata promessa una campagna di rafforzamento invernale, ma in realtà è stata una campagna di riassestamento, perché Piatek ha preso il posto di Higuain e Paquetà ha sostituito Bonaventura, che si è infortunato gravemente. Al di là dei due anni di contratto, Gattuso aveva l'obiettivo del quarto posto: se lo raggiungerà non sarà facile liquidarlo, diversamente è possibile che la società faccia scelte diverse"