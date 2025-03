Milan-Lazio, Marelli: "Maignan-Isaksen: giusto il rigore. Espulsione Pavlovic? Vigoria sproporzionata"

AFP via Getty Images

Luca Marelli, moviolista di Dazn, ha analizzato i due episodi chiave di Milan-Lazio: l'espulsione di Pavlovic e il rigore per fallo di Maignan su Isaksen.



PAVLOVIC - Al 67' Manganiello ha espulso Pavlovic per fallo su Isaksen. Non sembrano esserci termini per DOGSO, ma quelli per il grave fallo di gioco: "Andrebbe capito se è stato espulso per DOGSO o per grave fallo di gioco. Il DOGSO non ha tutti gli elementi perché il pallone era un po’ andato via rispetto a Isaksen e c’erano un paio di difensori. Mi convince molto di più il grave fallo di gioco, un intervento che mette in pericolo l’incolumità dell’avversario: Pavlovic interviene molto in ritardo rispetto al giocatore e al pallone, c’è alta velocità ha tutti gli elementi. La vigoria sproporzionata ha portato Manganiello a estrarre il cartellino rosso".

MAIGNAN - Nessun dubbio sul fallo di Maignan al 97': "Rigore? Una volta che si accerta che Maignan non ha toccato il pallone e che il portiere ha toccato Isaksen - gamba sinistra su piede sinsitro - l'on field review è automatica. Calcio di rigore evidente".