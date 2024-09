Milan, le mosse di Ibrahimovic per il derby: tutti i retroscena della giornata

Una giornata intensa quella vissuta dal Milan in vista del derby in programma domenica sera a San Siro alle ore 20:45. Zlatanè stato il grande protagonista:Mai come in questa occasione una squadra, l’Inter, arriva all’appuntamento più atteso dalla città da favorita sull’avversario, il Milan. La prima ha il morale per essere uscita dall’Etihad Stadium con un ottimo pareggio con il Manchester City, la seconda con una tifoseria in subbuglio e un allenatore, Fonseca, con un piede e mezzo fuori Milanello.. Rispetto al recente passato la richiesta è arrivata direttamente da Ibrahimovic cheUna mossa concordata con Cardinale che dalla partita di domenica si aspetta un solo risultato: la vittoria.

Nel corso della mattinata, tra le tante opzioni valutate dalla dirigenza del Milan c’era anche quella di cambiare subito la conduzione tecnica.e ora deve trovare le soluzioni giuste per uscirne sia dal punto di vista tattico che da quello sulla scelta di affidarsi a determinati giocatori che sembrano stare meglio rispetto ad altri. Uno su tutti? Tammy Abraham.