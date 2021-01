. Perché è vero che lo 0-3 contro gli orobici ha lasciato i rossoneri fermi in classifica a quota 43 punti (e comunque campioni d'inverno) e ha portato con sé le critiche di Zlatan Ibrahimovic ad allenatore e compagni , ma ha anche visto. Ed è stata questa la nota lieta del sabato milanista., quella a cui cui ha abituato in tutta la sua carriera, ha sfiorato il gol, ha recuperato un paio di buoni palloni e ha fatto vedere di poter coesistere tatticamente con Ibrahimovic. Soprattutto,, dopo aver giocato solo 10 partite con l'Al-Duhail nella prima parte del 2020, ha dimostrato di essere un. Del resto, alla vigilia,: "Si è inserito subito bene, ha già lavorato in Italia, ha mentalità europea. Zero problemi, molta positività e determinazione nel suo arrivo.. Possiamo farlo mettendolo subito dentro, scegliamo questa strada e non quella di farlo lavorare 3/4 settimane".E così dopo i venti minuti giocati contro l'Atalanta,, gara secca valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Al di là del ruolo di vice Ibra, motivo principale per il quale è stato ingaggiato, per Mandzukic infatti in questo Milan ci può essere spazio anche di fianco allo svedese.